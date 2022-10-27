FB UEFA puan durumu! Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? Gruptan çıkmayı garantiledi mi?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, 3 farklı geriye düştüğü karşılaşmada Kadıköy'de Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Bunun ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin güncel puan durumu ve gruptaki sırası merak edildi. Peki, FB UEFA puan durumu nasıl? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? Gruptan çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...