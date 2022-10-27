FB UEFA puan durumu! Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? Gruptan çıkmayı garantiledi mi?
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, 3 farklı geriye düştüğü karşılaşmada Kadıköy'de Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Bunun ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin güncel puan durumu ve gruptaki sırası merak edildi. Peki, FB UEFA puan durumu nasıl? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? Gruptan çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...
Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? Gruptan çıkmayı garantiledi mi? FB UEFA puan durumu nasıldır?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, 3 farklı geriye düştüğü karşılaşmada Kadıköy'de Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Temsilcimiz tarihi bir geri dönüşe imza atarak gruptan lider çıkma umutlarını son maça taşıdı. Sarı-lacivertliler grubun son maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Rennes maçı 3-3 beraberlikle tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 42. dakika : Enner Valencia
- 82. dakika : Miha Zajc
- 88. dakika : Emre Mor
Rennes'in golleri:
- 5. dakika : Amine Gouiri
- 10. dakika : Lovro Majer
- 16. dakika : Martin Terrier
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 3 RENNES
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunda yer alıyor. Fenerbahçe B grubunda 11 puanda 1. sırada bulunmaktadır.
Temsilcimiz Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantilemiştir. Eğer grubu 1. sırada tamamlarsa son 16'ya kalacak.