FB TV (Fenerbahçe TV) HD frekans bilgileri! FB TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? FB TV canlı izleme linki!

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki FB TV frekansı kaçtır? FB TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

FB TV HD FREKANS BİLGİLERİ

FB TV'nin HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12344,5

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

FB TV CANLI İZLE

FB TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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