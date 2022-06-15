Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu bugün kura çekimi yapılacak. İlk maçlar 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise FB TV'den canlı yayınlanacak. FB TV canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz HD izleme linki!

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Kura Çekimi programı, FB TV kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

• Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)

• Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)

• Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)

• F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)

• Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)

• Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

• Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)

• HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)

• Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

• The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)

• Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)

• Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

• Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)

• Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)

• Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)

FB TV NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.

FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.

FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz.

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