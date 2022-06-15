FB TV canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz HD izleme linki!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. İlk maçlar 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvaya 2.ön eleme turundan katılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kura çekimi FB TV'den yayınlanacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz HD izleme linki! FB TV canlı izle!
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu bugün kura çekimi yapılacak. İlk maçlar 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise FB TV'den canlı yayınlanacak. FB TV canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz HD izleme linki!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Kura Çekimi programı, FB TV kanalından canlı yayınlanacak.
İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:
• Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)
• Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)
• Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)
• F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)
• Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)
• Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
• Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)
• HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)
• Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
• The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)
• Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)
• Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)
• Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)
• Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)
• Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)
Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.
FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.
FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz.
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