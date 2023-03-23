FB TV canlı izle! Fenerbahçe Zenit FB TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki
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Fb Tv canlı izle linki araştırılıyor. FB TV programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından FB TV izlemek için FB TV canlı izleme linki, FB TV HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki, TV8 canlı izle gibi konuları araştırıyor. İşte FB TV canlı yayın izle linki...
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Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.
FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.
FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz
FB TV YAYIN AKIŞI
23 MART 2023 PERŞEMBE
09:30 TARİHTE BUGÜN
09:45 ONUN 10 GOLÜ (ATKINSON)
10:00 ÇUBUKLU SEVDAMIZ TEKRAR
10:30 Bİ' DÜNYA SPOR
11:00 AÇIK TRİBÜN TEKRAR
12:00 HABER CANLI
12:15 TARİHTE BUGÜN
12:30 FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG – ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (22.03.2023)
14:00 HABER CANLI
14:15 TARİHTE BUGÜN
14:30 FENERBAHÇE OPET – IMOCO CONEGLIANO (16.03.2023)
16:00 HABER CANLI
16:15 SPORTİF (FENERBAHÇE GÖKSEL ÇELİK)
16:45 TARİHTE BUGÜN
17:00 AÇIK TRİBÜN TEKRAR
18:00 MAÇ BAŞLIYOR (FENERBAHÇE – ZENIT) CANLI
19:00 FENERBAHÇE – ZENIT CANLI