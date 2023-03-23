FB TV canlı izle! Fenerbahçe Zenit FB TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki

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Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.

FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.

FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz

FB TV YAYIN AKIŞI

23 MART 2023 PERŞEMBE

09:30 TARİHTE BUGÜN

09:45 ONUN 10 GOLÜ (ATKINSON)

10:00 ÇUBUKLU SEVDAMIZ TEKRAR

10:30 Bİ' DÜNYA SPOR

11:00 AÇIK TRİBÜN TEKRAR

12:00 HABER CANLI

12:15 TARİHTE BUGÜN

12:30 FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG – ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (22.03.2023)

14:00 HABER CANLI

14:15 TARİHTE BUGÜN

14:30 FENERBAHÇE OPET – IMOCO CONEGLIANO (16.03.2023)

16:00 HABER CANLI

16:15 SPORTİF (FENERBAHÇE GÖKSEL ÇELİK)

16:45 TARİHTE BUGÜN

17:00 AÇIK TRİBÜN TEKRAR

18:00 MAÇ BAŞLIYOR (FENERBAHÇE – ZENIT) CANLI

19:00 FENERBAHÇE – ZENIT CANLI

FB TV LİNKİ