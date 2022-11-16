FB TV canlı izle! FB TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki
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FB TV programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından FB TV canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, FB TV HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? FB TV şifresiz canlı izleme linki, FB TV canlı izle araştırılıyor. Fenerbahçe TV canlı! İşte FB TV canlı yayın izle linki...
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18:00 SPORTİF (ATLETİZM ŞUBESİ)
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19:50 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) CANLI
20:30 FENERBAHÇE – FC Shkupi (22.06.2022)
22:30 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) TEKRAR
23:00 Bİ' DÜNYA SPOR
23:30 SÜPER YILDIZLAR (PUSKAS)
23:45 GECE HABERİ CANLI
00:00 FENERBAHÇE – FC Shkupi (22.06.2022)
01:45 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) TEKRAR
Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.
FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.
FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz