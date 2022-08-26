FB TV canlı izle! FB TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki

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FB TV NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.

FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.

FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz