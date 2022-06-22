FB TV canlı izle! FB TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki
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FB TV canlı yayın izleme linki haberimizin detaylarında yer almaktadır.
FB TV canlı izlemek için FB TV HD CANLI YAYIN İZLE 'ye tıklayınız.
- 16:00 HABER CANLI
- 16:15 TARİHTE BUGÜN
- 16:30 Bİ' DÜNYA SPOR
- 17:00 YAKIN TAKİP TEKRAR
- 17:30 MAÇ BAŞLIYOR (FENERBAHÇE – FC Shkupi) CANLI
- 18:00 SPORTİF (ATLETİZM ŞUBESİ)
- 18:30 YARININ YILDIZLARI (ANTALYA YAZ KAMPI) 1
- 18:55 TARİHTE BUGÜN
- 19:07 ANA HABER CANLI
- 19:30 MEDYA 101 (12. BÖLÜM)
- 19:50 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) CANLI
- 20:30 FENERBAHÇE – FC Shkupi (22.06.2022)
- 22:30 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) TEKRAR
- 23:00 Bİ' DÜNYA SPOR
- 23:30 SÜPER YILDIZLAR (PUSKAS)
- 23:45 GECE HABERİ CANLI
- 00:00 FENERBAHÇE – FC Shkupi (22.06.2022)
- 01:45 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) TEKRAR
Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.
FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.
FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz