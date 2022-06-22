FB TV canlı izle! FB TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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FB TV CANLI İZLE

FB TV canlı yayın izleme linki haberimizin detaylarında yer almaktadır.

FB TV HD CANLI YAYIN İZLE

FB TV canlı izlemek için FB TV HD CANLI YAYIN İZLE 'ye tıklayınız.

FB TV YAYIN AKIŞI!

16:00 HABER CANLI

16:15 TARİHTE BUGÜN

16:30 Bİ' DÜNYA SPOR

17:00 YAKIN TAKİP TEKRAR

17:30 MAÇ BAŞLIYOR (FENERBAHÇE – FC Shkupi) CANLI

18:00 SPORTİF (ATLETİZM ŞUBESİ)

18:30 YARININ YILDIZLARI (ANTALYA YAZ KAMPI) 1

18:55 TARİHTE BUGÜN

19:07 ANA HABER CANLI

19:30 MEDYA 101 (12. BÖLÜM)

19:50 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) CANLI

20:30 FENERBAHÇE – FC Shkupi (22.06.2022)

22:30 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) TEKRAR

23:00 Bİ' DÜNYA SPOR

23:30 SÜPER YILDIZLAR (PUSKAS)

23:45 GECE HABERİ CANLI

00:00 FENERBAHÇE – FC Shkupi (22.06.2022)

01:45 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – FC Shkupi) TEKRAR

FB TV NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.

FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.

FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz

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