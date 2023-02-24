UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Temsilcimiz Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu. Bunun ardından futbolseverler, FB rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım? FB rakibiyle kaç maç yapacak? merak etti. Peki, Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar...

Fenerbahçe Sevilla'yı elerse rakibi kim olacak 2023? FB UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirse rakibi kim olur, kimle eşleşir?

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Peki, FB rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım? FB rakibiyle kaç maç yapacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM 2023?

Avrupa Ligi B Grubu'nu Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elemiş ve çeyrek finale yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda diğer eşleşmeler şöyle:

Manchester United - Real Betis

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Roma - Real Sociedad

Juventus - Freiburg

Sporting - Arsenal

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçlarını 9 Mart 2023 ve16 Mart 2023 tarihlerinde oynayacak. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibiyle ilk karşılaşmada deplasmanda, rövanşta ise Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.