FB maçı saat kaçta? 13 Ağustos Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Bugün sezonu şampiyon kapatmak isteyen Fenerbahçe ligde ilk maçına çıkacak. Maç başladığı anda canlı izlemek isteyen futbol severler maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, FB maçı saat kaçta? 13 Ağustos Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte maç saati...
Bugün Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Maçın başlamasına az bir süre kala maçın saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, FB maçı saat kaçta? 13 Ağustos Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerin maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe'nin maçı geç mi başlıyor, neden erken değil? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bugün (13 Ağustos Pazar) saat 21:45 'te başlayacak.
Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
FB - Gaziantep FK maçı İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)
SERKAN TOKAT(VAR)
ALPER ULUSOY(AVAR)
CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
HAKAN TAŞCI(Temsilci)
CENGİZ AKAR(Temsilci)
REFİK EMRE(Temsilci)
EMRE BOLEL(Temsilci)