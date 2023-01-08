FB - GS saat kaçta? Derbi saat 7'de mi 8'de mi? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı bugün saat kaçta? Derbiye kaç saat kaldı?

Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe-Galatasaray maçına çok az süre kaldı. Maçın tam saat kaçta başladığını merak eden futbol severler, FB - GS saat kaçta? Derbi saat 7'de mi 8'de mi? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı bugün saat kaçta? araştırması yapıyor. Peki, derbi saat kaçta? Derbi akşam 7 mi 8 mi? İşte detaylar...

Süper Lig'de bu haftanın en önemli maçı Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak. Dev derbinin tüm detayları merak konusu oldu. Peki, FB - GS saat kaçta? Derbi saat 7'de mi 8'de mi? Derbi ne zaman başlayacak? Derbi ne zaman bitecek?

FB - GS MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

FB-GS derbi maçı bu akşam 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam 7'de başlıyor. Maçın 21:00 'a doğru bitmesi bekleniyor.

DERBİYE KAÇ SAAT VAR?

Şuan saat 16:30. Derbiye 2.30 saat kaldı.

FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FB - GS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.