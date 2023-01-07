FB GS maçı ne zaman? FB - GS derbi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS derbi maçı Cumartesi mi Pazar mı Pazartesi mi?

Efsane derbiye sayılı günler kaldı. Futbol severler FB GS derbisini tam saatinde ve gününde izlemek için maçın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, FB GS maçı ne zaman? FB GS hangi gün? FB GS saat kaçta başlayacak? FB GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB GS derbisinin hakemi belli oldu mu? FB GS derbisi kimin evinde oynanıyor? Maç Kadıköy'de mi? İşte tüm detaylar...

FB GS derbi maçı öncesi bazı bilgiler merak edildi. Bunların arasında VAR hakemleri ve orta hakem geliyor. Peki, FB GS maçı ne zaman? FB - GS maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? FB GS derbi maçı Cumartesi mi Pazar mı Pazartesi mi? Derbinin VAR hakemleri kimdir? Derbide VAR kayıtları paylaşılacak mı? Derbiyi kim yönetecek? FB GS maçı nerede oynanıyor? FB GS maçını kim kazanır? Maçların ilk 11'i belli oldu mu?

FB - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FB - GS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FB GS MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(Dördüncü Hakem)

HİKMET ÖKSÜZOĞLU(Gözlemci)

İSMET ARZUMAN(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

EREN ÖZTÜRK(Temsilci)

FB GS MAÇINDA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İlk 11 maç başlamasına yakın belli olacak.