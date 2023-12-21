Süper Kupa finali Galatasaray- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalini izlemek isteyen futbolseverler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karar vermesinin ardından tur şirketleri harekete geçti. Peki, FB – GS derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali maçı ne zaman oynanacak?

FB – GS DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında Süper Kupa finalinin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. En ucuz bilet 962 TL en pahalı bilet ise 140 bin lira olarak belirlendi. Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü Türkiye Saati ile 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Kupa maçı 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.