FB-GS CANLI yayın maç izle! (2. YARI İZLE) Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifresiz izleme linki var mı? FB-GS derbi maçı hangi kanalda?

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Derbi ne zaman? GS FB maçı Pazar günü mü, Cumartesi günü mü?

FB-GS 2. yarı maçı canlı izle! Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yılın ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başladı. FB-GS CANLI yayın maç izle! (İLK YARI İZLE) Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifresiz izleme linki var mı? FB-GS derbi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray derbisi nereden izlenir? Fenerbahçe Galatasaray canlı yayın linki var mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi sporseverler maçı izlemek için araştırmalar yapmaya ve maç hakkında yayın bilgileri edinmeye çalıştı. İşte detaylar...

FB - GS MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

FB-GS derbi maçı bu akşam 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam 7'de başladı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı BeIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe Galatasaray maçı BeIN Sports kurumsal adresini ziyaret ederek izleme imkanı bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ DEVAM EDİYOR?

Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok. Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alıyor. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

SON 10 DERBİDE 6 BERABERLİK

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.