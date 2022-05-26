FB Daçka maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Darüşşafaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler

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FB Daçka maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Darüşşafaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Gündem
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FB Daçka maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Darüşşafaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Liginde Yarı Final heyecanı devam ederken FB Daçka maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Darüşşafaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor.

FB Daçka maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Yarı final serisinde rakibi karşısında üstünlük elde ederek final yolunu açmaya çalışacak olan iki takım, bugün karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE BEKO DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN?

ING Basketbol Süper Liginde Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka basket ile karşılaşacak. 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

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