FB Ç. Rize maçı özeti ve golleri izle! Fenerbahçe Ç.Rize golleri kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kanarya, maçı 2-1'lik skorla kazanarak tur atladı. İşte, FB Ç. Rize maçı özeti ve golleri!

Fenerbahçe Ç. Rizespor ilk 11'ler belli oldu! FB Ç.Rizespor kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? FB ÇRZ ilk 11!

Fenerbahçe, Kadıköy'deki Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Fenerbahçe Ç.Rize golleri kim attı?

FENERBAHÇE TUTU GEÇTİ!

Sarı-Lacivertliler, 12'nci dakikada Miha Zajc'ın golüyle öne geçti. Zajc'ın golünde asisti Arda Güler yaptı. Çaykur Rizespor, 26. dakikada Sinan Osmanoğlu ile beraberlik golünü buldu. Fenerbahçe oyunun hakimiyetini ele geçirmişken bu golle oyundan düştü. İlk 11'de şans bulan Arda Güler, 65'te yerini Emre Mor'a bıraktı. Aynı dakikada Lincoln'un yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi. Enner Valencia, 89'da attığı golle Fenerbahçe'yi maçta yeniden öne geçirdi. Valencia'nın attığı golle Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe Ç.Rize golleri ASpor platformlarından izlyebilirsiniz.