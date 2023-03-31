Üye Girişi
Haberi Paylaş
FB - BJK derbi hakemi kim? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir?

FB - BJK derbi hakemi kim? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir?

Gündem Haberleri

Ülkemizin en büyük 2. derbisi FB - BJK maçına az bir zaman kaldı. Maçın hakemleri ise merak edildi. Peki, FB - BJK derbi hakemleri kimlerdir? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir? VAR'da kimler olacak? İşte tüm hakemler...

Altay'ın maç öncesi yaptıkları ezeli rakiplere mizah konusu oldu! F.Bahçeliler bile yazılanlara hak verdiAltay'ın maç öncesi yaptıkları ezeli rakiplere mizah konusu oldu! F.Bahçeliler bile yazılanlara hak verdi
Ghezzal'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gözdağı! Taraftarına da mesaj yolladıGhezzal'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gözdağı! Taraftarına da mesaj yolladı
Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı?Derbi ne zaman 2023? FB - BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine kaç gün kaldı?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi oynanacak. Mamçın başlamasına sayılı günler kala maçtaki hakemler de belli oldu. Peki, FB - BJK derbi hakemi kim? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Bein Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı Halil Umut Meler yönetecek.

  • HALİL UMUT MELER(Hakem)
  • MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
  • KEREM ERSOY(2. Yardımcı Hakem)
  • KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
  • İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
  • MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
  • AHMET ŞAHİN(Temsilci)
  • HAKAN ATASOY(Temsilci)
  • SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)
  • TURGAY AYTEPE(Temsilci)
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title