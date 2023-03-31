FB - BJK derbi hakemi kim? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir?
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Ülkemizin en büyük 2. derbisi FB - BJK maçına az bir zaman kaldı. Maçın hakemleri ise merak edildi. Peki, FB - BJK derbi hakemleri kimlerdir? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir? VAR'da kimler olacak? İşte tüm hakemler...
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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi oynanacak. Mamçın başlamasına sayılı günler kala maçtaki hakemler de belli oldu. Peki, FB - BJK derbi hakemi kim? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir?
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 20:30 'da başlayacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Bein Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Halil Umut Meler yönetecek.
- HALİL UMUT MELER(Hakem)
- MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)
- KEREM ERSOY(2. Yardımcı Hakem)
- KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
- İSMET ARZUMAN(Gözlemci)
- MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
- AHMET ŞAHİN(Temsilci)
- HAKAN ATASOY(Temsilci)
- SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)
- TURGAY AYTEPE(Temsilci)