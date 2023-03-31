FB - BJK derbi hakemi kim? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir?

Ülkemizin en büyük 2. derbisi FB - BJK maçına az bir zaman kaldı. Maçın hakemleri ise merak edildi. Peki, FB - BJK derbi hakemleri kimlerdir? 2 Nisan 2023 FB - BJK maçının hakemleri kim olacak? Maçın VAR hakemleri kimdir? VAR'da kimler olacak? İşte tüm hakemler...