Bugün Fox TV'de TV'de ilk kez Fazla Şaapma filmi ekranlara gelecek. Film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Fazla Şaapma filminin konusu nedir? Fazla Şaapma oyuncu kadrosunda kimler var? Fazla Şaapma filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekilmiştir? Fazla Şaapma hangi yıl yapımı? İşte detaylar...

Ömür Özdemir, Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram gibi oyuncuların yer aldığı Fazla Şaapma filmi bugün Fox'ta ekranlara geliyor. Peki, Fazla Şaapma konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Fazla Şaapma nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Fazla Şaapma ne zaman çıktı, hangi yıl yapımı? İşte ayrıntılar...

FAZLA ŞAAPMA KONUSU NEDİR?

Dünyanın en saf, en iyi niyetli insanlarından biri olan Ömür, düğün günü müstakbel eşi tarafından aldatılmasının şokunu atlattıktan sonra oyunu kuralına göre oynama kararı alır. Bu kararı almasında babasının da ona iş göremez bir faydasız olarak davranmasının da payı büyüktür. Yeni kararını mahallenin eski serserisi, yeni beyaz yakalısı Tolga'nın yardımıyla girdiği ilaç firmasında uygulamaya başlar. Tam bu yalan rüzgarına kapılıp işlerini yoluna koymuştur ki hayatının kadını Berrak'la tanışır. Daha doğrusu Ömür öyle sanmaktadır. Güzeller güzeli Berrak'a sırılsıklam aşık olan Ömür, onunla evlenecek, ve sadece 10 gün sonra terkedilecektir. Boşandığı gün Berrak'ın nişanlısını kıskandırmak için kendisiyle evlendiğini öğrenen Ömür çok büyük şok yaşayacaktır. Aynı gün ailesinin yanında yaşama kararı alan Ömür, bu kararı aldığı için babasının hayatını kurtaracağından haberi yoktur. Babasının kahramanı olan Ömür'ü finalde güzel bir sürpriz bekliyordur.

FAZLA ŞAAPMA OYUNCULARI KİMLER?

Ceyda Kasabalı

Fırat Albayram

Hakan Meriçliler

Ömür Özdemir

Dilek Kaya

Macit Tastan

Selin Dumlugöl

Yaşar Uzer

Nilgün Karababa

Hilmi Erdem

FAZLA ŞAAPMA NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ YIL YAPIMI?

Komedi türünde bir film olan Fazla Şaapma 2020 yılında yayına girdi. Filmin yönetmeni Ahmet Kapucu'dur. Filmin çekimlerinin bir bölümü Kuzey Kıbrıs'ta bir bölümü ise Türkiye'de gerçekleşti.