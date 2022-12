Ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıl önce nikah masasına oturduğu Ece Dağıstan ile boşanacak mı sorusu gündeme geliyor. Fazıl Say boşandı mı ve Fazıl Say eski eşi Ece Dağıstan kimdir merak ediliyor. Peki, Fazıl Say boşandı mı? Fazıl Say eski eşi Ece Dağıstan kimdir?

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, piyanist eşi Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu. Fazıl Say boşandı mı? Fazıl Say eski eşi Ece Dağıstan kimdir? soruları gündemde yer alıyor. Fazıl Say boşandı mı ve Fazıl Say eski eşi Ece Dağıstan kimdir merak ediliyor. Fazıl Say boşandı mı? Fazıl Say eski eşi Ece Dağıstan kimdir? Detaylar haberimizdedir…

FAZIL SAY BOŞANDI MI?

Boşanma haberini Instagram hesabından duyuran Say, paylaşımında "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile" dedi.

FAZIL SAY'IN AÇIKLAMASI

Ünlü piyanist sözlerine şu şekilde devam etti: "Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, "bir ve iki birey arasında" bocalıyor, Bazen dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem "her şeye", hem de "hiç bir şeye" yol alan ömürlerimizde."

"İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir "büyük" sayfa açılıyor "büyük dönem" başlıyor şimdi yalnız hayatımda. İyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle."

ECE DAĞISTAN KİMDİR?

1976 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ece Dağıstan, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı'na girerek Vedat Çorbacı ve Seçil Akdil'in öğrencisi oldu. 1993 yılında eğitimine Viyana Müzik Akademisi'nde "Konser Piyanistliği" ve de "Müzik Pedagojisi" bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam eden Dağıstan, birçok karma ve tek resitallere katıldı. Yaklaşık 4 senedir, rock müzisyeni olan Teoman'ın akustik projesi olan "Yavaş Yavaş"ın da piyanistliğini yapan ünlü isim 2012'den beri dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile aşk yaşıyordu. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, piyanist eşi Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu.