Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Fazıl Say'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken Ali Koç ile ilgili ne dediği araştırılıyor. Peki, Fazıl Say Ali Koç'a ne dedi? Fazıl Say Fenerbahçe paylaşımı nedir? Detaylar haberimizde...

FAZIL SAY ALİ KOÇ'A NE DEDİ?

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, resmi Twitter hesabından Ali Koç hakkında ağır paylaşım yaptı. Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! Fenerbahce den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiç birşey yapamadın! Hiç bir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen" ifadelerini kullandı.