Fazıl Say 100. yıl marşı! Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş sözleri nedir?
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Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı Peki, Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş sözleri nedir? İşte, Fazıl Say 100. yıl marşı!
Fazıl Say 100. yıl marşı! Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı Peki, Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş sözleri nedir? İşte, Fazıl Say 100. yıl marşı haberimizde...
FAZIL SAY 100. YIL MARŞI
Ver ver ver ver
Ver elini
Ver ver elini
Yıkalım karanlığı
Gel küçük sevinçler
duyalım kedere inat
Gökyüzünden sevgiden
söz edelim
Türküler söyleyelim
Aksın dolsun yüreğimize
Yarınların ışığı
Daha ne bekliyorsun
Ver ver ver ver ver elini
Göğün mavi şimşeği
Atamın gözlerinde
Toprak gülsün, gök tutuşsun
Güneş yansın, dönsün dünya
Daha daha, nice nice yüzyıllara
Dönsün dünya