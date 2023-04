Fazıl Say 100. yıl marşı! Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş sözleri nedir?

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı Peki, Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş sözleri nedir? İşte, Fazıl Say 100. yıl marşı!

Fazıl Say 100. yıl marşı! Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı Peki, Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş sözleri nedir? İşte, Fazıl Say 100. yıl marşı haberimizde...

FAZIL SAY 100. YIL MARŞI

Ver ver ver ver

Ver elini

Ver ver elini

Yıkalım karanlığı

Gel küçük sevinçler

duyalım kedere inat

Gökyüzünden sevgiden

söz edelim

Türküler söyleyelim

Aksın dolsun yüreğimize

Yarınların ışığı

Daha ne bekliyorsun

Ver ver ver ver ver elini

Göğün mavi şimşeği

Atamın gözlerinde

Toprak gülsün, gök tutuşsun

Güneş yansın, dönsün dünya

Daha daha, nice nice yüzyıllara

Dönsün dünya