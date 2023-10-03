Dün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Gazeteci Fazıl Duygun gözaltına alındı. Peki, Fazıl Duygun kimdir? Fazıl Duygun ne dedi?

Dün Ankara'da meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan gazeteci Fazıl Duygun, Niğde'de gözaltına alındı. Fazıl Duygun kimdir? Fazıl Duygun ne dedi?

FAZIL DUYGUN NE DEDİ?

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Duygun, Niğde'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Duygun, işlemler için emniyete götürüldü.

FAZIL DUYGUN KİMDİR?

Fazıl Duygun Uluslararası gazetecidir.

Gazeteciliğe profesyonel olarak Taraf dergisinde başladı. 1991-1993 yılları arası TBMM'de Taraf dergisi Ankara muhabiri olarak çalıştı, röportajlar gerçekleştirdi. Taraf'ın kapatılmasının ardından, yayın hayatına atılan Akıncı yolu ve Tahkim dergilerinde faal olarak yazmaya devam etti. Bir dönem, gerçekleştirdiği konferans serileriyle Türkiye gündemine oturan Akademya Dergisinde, çeşitli mevzularda yazılar yazdı ve bazı siyasî makaleler tercüme etti.