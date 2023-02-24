Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı, Deprem bölgelerine yapılacak evlerle ilgili fay yasasının gündemde tutulduğunu ve buna yönelik olarak çalışmaların yapılacağını aktardı. Peki, Fay yasası nedir? Fay hatları hangi illerden geçiyor? İstanbul'da faya yakın ilçeler hangileri?

Afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gündeme gelen 'Fay Yasası' konuşuluyor. Peki, Fay yasası nedir? Fay hatları hangi illerden geçiyor? İstanbul'da faya yakın ilçeler hangileri? İşte detaylar haberimizde...

FAY YASASI NEDİR?

Afet riskini en aza indirmek ve fay hattı geçen kentlerde, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gündeme gelen 'Fay Yasası' ile fay hatları üzerinde gerçekleşen yapılaşmaların önüne geçilmesi, mevcutta var olanların ise kentsel dönüşümle yıkılarak vatandaşların daha güvenli bölgelere taşınması planlanıyor.

FAY HATLARI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Fay hatlarının geçtiği 18 il ise Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA FAYA YAKIN İLÇELER

İstanbul Risk Haritası'ndaki fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler ise; Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

FAY YASASI NEDİR? BAKAN KURUM AÇIKLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapılacak yeni konutların fay hattına mesafesine yönelik bir soruya "Şu an 'fay yasası' ile ilgili bildiğim kadarıyla AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız. Bilim insanlarımız bunun daha kısa mesafesinde yapılabileceğini de söylüyorlar ama biz 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız" dedi.

FAY HATTI MESAFESİ NASIL BELİRLENECEK?

Konutların fay hattına mesafesine yönelik soru üzerine Kurum, şu bilgileri verdi; "Şu an 'fay yasası'yla ilgili bildiğim kadarıyla AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız. Hocalarımızdan, bilim insanlarımızdan dünyadaki literatürleri de dikkate almak suretiyle bu mesafenin maksimum ne kadar olması gerektiğini istişare ettik. Oradan da emniyet payı almak suretiyle daha uzak mesafelere yerleşeceğiz. Bilim insanlarımız bunun daha kısa mesafesinde yapılabileceğini de söylüyorlar ama biz 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız. O mesafede emniyetli alan nereyse, sağlam zemin nereyse oralara inşasını gerçekleştireceğiz."