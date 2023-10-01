FAY HATTI SORGULAMA nasıl yapılır? Türkiye'de deprem riski bulunan şehirler hangileri?

Türkiye'de meydana gelen depremler ve fay hatları hakkında bilgi almak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi internet sitesi olan "turkiye.gov.tr" üzerinden "Deprem Riski Sorgulama" ekranını kullanabilirsiniz. Peki, Türkiye'de deprem riski bulunan şehirler hangileri? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Deprem riski ile ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda, özellikle evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar e-devlet hizmetlerine yöneliyor.Peki, Türkiye'de deprem riski bulunan şehirler hangileri? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yakın zamanda yaşanan Kahramanmaraş'daki depremler ve diğer büyük felaketlerin ardından deprem korkusu artmış durumda. AFAD tarafından paylaşılan Türkiye'deki deprem risk haritası ve fay hatları sorgulanıyor. Bu bilgilere erişim için "turkiye.gov.tr" internet sitesine giderek Deprem Riski Sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

Ayrıca, evinizin altından fay hattının geçip geçmediğini öğrenmek için aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu inceleyebilirsiniz. Faylar ve Depremler sekmelerini kullanarak belirli bir zaman diliminde fay hattının altından geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.

Fay Hattı Sorgulama Ekranı: ( https://turkiye.gov.tr/fay-hatti-sorgulama )

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ BULUNAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Yaşadığınız bölgenin deprem riskini ve fay hatlarını sorgulamak için E-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden de fay hatlarını görüntüleme imkanınız bulunmaktadır.

Ayrıca, Türkiye'deki deprem riski bölgeler şunlardır:

Birinci Derece Riskli Bölgeler: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci Derece Riskli Bölgeler: Te kirdağ, İstanbul (1. ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

Üçüncü Derece Riskli Bölgeler: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin, Nevşehir.