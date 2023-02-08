Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6 bin 234 'e yükseldi. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar deprem hakkında son bilgileri yakından takip ederken akılara Fay hattı olmayan yerde deprem olur mu? Fay hattı nedir? Soruları geliyor. İşte merak edilenler..

Kahramanmaraş'taki depremler nasıl oldu? Celal Şengör canlı yayında kartonlarla böyle anlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehir etkileyen deprem felaketi sonrası bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yurdun dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar gönderiliyor. Vatandaşlar depremhakkında son bilgileri yakından takip ederken akılara Fay hattı olmayan yerde deprem olur mu? Sorusu geliyor. Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki ,Fay hattı olmayan yerden deprem olur mu? Fay hattı nedir? Fay hattı nerelerdedir? Detaylar haberimizde...

FAY HATTI OLMAYAN YERDE DEPREM OLUR MU?

Deprem felaketinin yaşandığı Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı saatler ilerledikçe artıyor.Depremin üçüncü gününde başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Adana ve Mersin illerinde depremin bilançosu yavaş yavaş netlik kazanıyor. Son açıklanan velilere göre 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 234'e yükseldi. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ederken akılara Fay hattı olmayan yerde deprem olur mu? Sorusu geldi. Konuylailgili açıklama İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör den geldi.

Katıldığı Tv programında konuşan Şengör şu açıklamada bulundu.İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklaması şu şekilde: "fay hattı olmayan yerde deprem olur mu" sorusuna, "Hayır olmaz" cevabını verdi. Ancak yer kabuğunun derinliklerinde fay hattının olmadığını ve buralarda sarsıntıların olabileceğini dile getirdi. Öte yandan Şengör, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, fay hattı olan yerlerin olmayan yerleri bir şekilde etkileyerek hasara neden olabileceğini söyledi.

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.

FAY HATLARI NELERDİR?

Jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet fay hattı bulunmaktadır.