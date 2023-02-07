Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlar, Fay hattı olmayan yerde deprem olur mu? Hangi bölgelerde deprem olur? gibi soruları araştırıyor. Peki, Fay hattı olmayan yerde deprem olur mu? Hangi bölgelerde deprem olur? Fay hattı olan bölgeler neresi?

Vatandaşlar fay hattı olmayan yerde deprem olur mu? sorusuna yanıt arama başladı. Peki, Fay hattı olmayan yerde deprem olur mu? Hangi bölgelerde deprem olur? Fay hattı olan bölgeler neresi? İşte detaylar haberimizde...

FAY HATTI OLMAYAN YERDE DEPREM OLUR MU?

Deprem felaketinin yaşandığı Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı saatler ilerledikçe yükseliyor. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Adana ve Mersin illerinde depremin bilançosu yavaş yavaş netleşiyor.

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında, "fay hattı olmayan yerde deprem olur mu" sorusuna, "Hayır olmaz" cevabını verdi. Ancak yer kabuğunun derinliklerinde fay hattının olmadığını ve buralarda sarsıntıların olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Şengör, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, fay hattı olan yerlerin olmayan yerleri bir şekilde etkileyerek hasara neden olabileceğini söyledi.