Fay hattı nedir? Fay hattı kırılırsa ne olur? Türkiye'de kaç fay hattı var?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te peş peşe iki büyük deprem meydana geldi. 7.4 büyüklüğündeki deprem 35- 45 kilometrelik bir fay hattının kırılması sonucu meydana geldi. Bölgede artıcı depremler devam ediyor. Peki, Fay hattı nedir? Fay hattı kırılırsa ne olur? Deprem nasıl oluşur? Türkiye'de kaç fay hattı var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş'ta dün gece yarısı meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar tarafından Fay hattının kırılması ne anlama gelir? Fay hattı nedir? Deprem nasıl oluşur? Türkiye'de kaç fay hattı var? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Fay hattı nedir? Fay hattı kırılırsa ne olur? Detaylar haberimizde...

FAY HATTI NEDİR?

er kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.

TÜRKİYE DE KAÇ ADET FAY HATTI VAR?

Jeolojik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Ülkemiz 'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet anafay hattı bulunmaktadır.

FAY HATTI KIRILIIRSA NE OLUR?

Fay hatlarında kırılmalar birbirini tetikleyerek meydana gelebilir. Fay hattı kırılması sonucu şiddetli depremler meydana gelebilir. Ülkemizde yaşanan İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattı kırıldı. Ayrıca dün Doğu Anadolu Fay hatının kırılması sonucu dün saat 04.00 sıralarında Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde depremde 35-45 kilometrelik bir fay hattı kırıldı. Deprem çevre illerden yakından hissedildi.

DEPREM NASIL OLUŞUR?

Depremler, yer kabuğunun en üst katmanında bulunan tabakada yer alan ve fay hattı adı verilen kırıkların hareketi sonucu meydana gelir. Ülkemiz 'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet anafay hattı bulunmaktadır.