Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Fay hattı neden kırılır? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Türkiye'de ard arda yaşanan depremler sonrası Fay hattı neden kırılır? Sorusu gündeme geldi. Peki, Fay hattı neden kırılır? Fay hattı nedir, nasıl oluşur? Fay hattı kırılırsa ne olur?

Fay hattı neden kırılır? Sorusu, meydana gelen depremlerin ardından birçok kişi tarafından merak edilmesi nedeniyle araştırılmaya devam ediliyor. Yaşanan depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden olabiliyor. Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Peki, Fay hattı neden kırılır? Fay hattı nedir, nasıl oluşur? Fay hattı kırılırsa ne olur?

FAY HATTI NEDEN KIRILIR?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır.

FAY HATTI NEDİR?

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan kırığa verilen isimdir. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da gerçekleşebilir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur.