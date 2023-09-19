Favori değişti! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesiyle şampiyonluk oranları değişti. Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü ve ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Galatasaray'ın oranı da 2.60'dan 2.50'ye düştü. Beşiktaş'ın oranı ise 3.50'den 4.75 olarak revize edildi. Trabzonspor'un oranı ise 20.00 olarak aynı kaldı.

Dev heyecana sahne olan Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarına da güncelleme geldi.

FENERBAHÇE, İLK KEZ FAVORİ OLDU

Lige namağlup devam eden Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü. Sarı-lacivertliler ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

TRABZONSPOR HARİÇ TÜM ORANLAR DEĞİŞTİ

Önceki favori Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u mağlup etmesine rağmen oranı Fenerbahçe'ye göre daha az düşerken, Trabzonspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 3.50'den 4.75 olarak revize edildi. Öte yandan Trabzonspor'un 20.00 olan oranı ise değişmedi.

İşte güncellenen yeni şampiyonluk oranları;