Fava tarifi! MasterChef Fava nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Fava hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Fava hazırladı. Peki, Fava nedir? Fava nasıl yapılır? Fava nedir?

Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Fava ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Fava nasıl yapılır? Fava nedir? Fava nasıl yapılır, Fava yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Fava yapıldı, evde klasik Fava yapıldı! İşte en güzel Fava!

FAVA TARİFİ!

Bakla Fava Malzemeleri Nelerdir

250 g iç bakla

1 adet küçük boy havuç

2 diş sarımsak

1 adet küçük soğan

1 kahve fincanı zeytinyağı

1/2 demet dereotu

1 adet limon

Bakla Fava Nasıl Yapılır

Baklalar iyice yıkanır ve tencereye alınır. Doğranmış havuç, sarımsak ve soğan ilave edilir. Karışımı 2 parmak geçecek kadar su ilave edilir ve kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde biriken köpükler bir kevgir yardımı ile alınır. Zeytinyağı ilave edilerek kaynatmaya devam edilir. Çırpma teli ile püre haline gelene kadar sık sık karıştırılır. Doğranmış dereotu eklenir. Suyunu çektikten sonra püre haline gelen karışım yayvan bir tepsiye dökülür ve soğumaya bırakılır. Kare veya baklava dilimi şeklinde kesilir, üzerine limon suyu ve zeytinyağı dökülerek servis edilir.