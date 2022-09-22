Fava'nın nasıl yapıldığı yemekseverler tarafından merak ediliyor. Araştırmalarını sürdüren vatandaşlar "Fava nedir? Fava nasıl yapılır? Fava malzemeleri neler?" diye aratıyor. Peki, Fava nedir? Fava nasıl yapılır? Fava malzemeleri neler?

Ege'de sofraların olmazsa olmazlarından olan fava, ana yemeklerin yanında meze olarak servis ediliyor. Bu lezzeti ilk kez deneyeceksiniz en kolay fava tarifini haberimiz de bulabilirsiniz. Peki, Fava nedir? Fava nasıl yapılır? Fava malzemeleri neler? İşte detaylar haberimizde...

FAVA NEDİR? FAVA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

250 gram kuru bakla

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tutam dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

500 mililitre su

Üzeri için:

Dereotu

1 adet kırmızı soğan

Zeytinyağı

Hazırlanışı

Kuru baklayı yıkayın ve tencereye aktarın.

Baklaların üzerini örtecek kadar su koyup bir tatlı kaşığı tuz ilave edin.

Kısık ateşte pişirin.

Baklalar suyu çektikçe azar azar su ilave edin.

Yumuşak ve koyu bir kıvama gelince ocağın altını kapatıp orta boy dikdörtgen kaba dökün.

Önce oda sıcaklığına getirin, ardından buzdolabına alıp kıvam alıncaya kadar 1-2 saat dinlendirin.

Dolaptan çıkan favayı, dereotu, kırmızı soğan ve zeytinyağı ile servis edin.