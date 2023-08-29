Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Belge kullanımında yeni bir düzenlemeye geçtiğini açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlara uygun olarak düzenlemeler yapmakla yükümlü olan e-Belge kullanıcılarını, e-Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu gibi yeni değişiklikler bekliyor. Peki, faturada karekod zorunlu mu? e-Belgelerde karekod kullanmak zorunlu mu? İşte detaylar…

Elektronik belgeler, dijital dönüşüm sürecinde geleneksel kâğıt belgelerin yerini alan dokümanlardır. Elektronik belgeler sayesinde verilerin saklanması maliyetleri azalırken aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım benimsenir. Elektronik belgelerin sağladığı güvenlik ve verilere her yerden erişim imkanı da avantajlar arasındadır. Elektronik belgelerde yer alması gereken bilgiler zamanla değişebilir ve güncellenebilir. Bu bağlamda, son dönemdeki önemli bir güncelleme de e-Belgelerde karekod kullanımıyla ilgili. Peki, faturada karekod zorunlu mu? e-Belgelerde karekod kullanmak zorunlu mu? İşte detaylar…

FATURADA KAREKOD ZORUNLU MU?

509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım satım belgesi ve e-dekontlarda karekod kullanma zorunluluğu hakkında maddeler içeriyor. İlgili tüm belgelerde bulunması gereken bilgiler arasında karekod da yer alıyor ancak karekod uygulamasına geçişin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyordu.

E-BELGELERDE KAREKOD KULLANMAK ZORUNLU MU?

Yapılan son açıklamalarla birlikte ilgili tüm elektronik belgelerde karekod kullanımı zorunlu hale getirildi. Üstelik e-belge karekod zorunluluğu tek başına yeterli değil. Karekodda mutlaka bazı bilgilerin yer alması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile karekodun elektronik belgelerde yer alması gerektiğini açıkladı. Karekod kullanım zorunluluğunun ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklama ise 2023 yılının şubat ayında geldi. Duyurulara göre elektronik belgelerde karekod kullanım zorunluluğu 1 Eylül 2023 tarihinde başlıyor.