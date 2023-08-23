Fatsa'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Madendüzü mevkisi Fatsa-Kumru yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Uşun'un (26) kullandığı 52 AEA 558 plakalı otomobil ile Y.A. yönetimindeki 41 H 7795 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Emirhan Uşun, hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil