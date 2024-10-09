Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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FATSA BELEDİYESPOR T.METAL 1963 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor arasındaki TFF 3. Lig 2. Grup maçı yayıncısı bulunmuyor.

FATSA BELEDİYESPOR T.METAL 1963 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor maçı, 13 Ekim Pazar günü oynanacak.

Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor maçı, saat 14:30'te başlayacak.

FATSA BELEDİYESPOR T.METAL 1963 SPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor maçı henüz başlamadı.

FATSA BELEDİYESPOR T.METAL 1963 SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatsa Belediyespor T.Metal 1963 Spor maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

TFF 3. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 12 takım, TFF 2. Ligden düşen 8 takım, TFF 3. Lig'de kalan 42 takım ve TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşspor A.Ş. ve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüpleri olmak üzere 64 takımdan oluşur.