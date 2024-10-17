Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli?

Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Eylül'den beri kayıp olan kızları Fatmanur Elibol'u arayan ailesi, yetkililerden kızlarını bulmaları için yardım istiyor.Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında?

FATMANUR ELİBOL KİMDİR?

Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Eylül'den beri kayıp olan Fatmanur Elibol'u arayan ailesi, yetkililerden kızlarını bulmaları için destek istiyor. 24 yaşındaki iki çocuk annesi Elibol, kaybolduğu gün armut toplamak için evden ayrıldıktan sonra ailesiyle iki kez iletişim kurdu. Ancak 26 Eylül'den sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Kayıp Fatmanur Elibol'un annesi Fatma Avcı, kızının son olarak kayınvalidesi ve kayınpederinin evinden "Armut toplamaya gidiyorum" diyerek ayrıldığını belirterek, kızlarının en son Bucak'ta "Üçgen" olarak bilinen kavşakta görüldüğünü dile getirdi.