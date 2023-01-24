Habertürk TV eski muhabiri Fatmanur Boylu, kasapta annesiyle beraber et alan çocuğa karne hediyesinin ne olduğunu sormuştu. Gündem olan olaylar sonrası Fatmanur Boylu neden işten atıldı, hangi haberi yaptı ve Fatmanur Boylu kimdir gibi konular araştırıldı. Peki, Fatmanur Boylu kimdir?

Habertürk, son günlerde gündem olan haberi yapan muhabir hakkında kurum içi soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, muhabirin işine son verildiği açıklandı. Peki, Fatmanur Boylu kimdir? Fatmanur Boylu neden işten atıldı, hangi haberi yaptı?

FATMANUR BOYLU KİMDİR?

Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk'ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır."

"Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.