Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı?
2024 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı ve Fatmagül Çevik kimdir soruları gündeme geliyor. Fatmagül Çevik kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı?
Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? sorularına yanıt aranıyor. Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda yarışan Fatmagül Çevik, silkmede bronz madalya kazandı. Fatmagül Çevik kimdir? Detaylar haberimizdedir…
FATMAGÜL ÇEVİK KİMDİR?
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda yarışan Fatmagül Çevik, silkmede 131 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı. Toplamda ise 238 kilo kaldıran Çevik, ikinci bronz madalyasını elde etti. Şampiyona İstanbul'da gerçekleşti. Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda Fatmagül Çevik, silkmede 131, toplamda da 238 kiloyla iki bronz madalya kazandı.