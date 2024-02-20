Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? sorularına yanıt aranıyor. Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda yarışan Fatmagül Çevik, silkmede bronz madalya kazandı. Fatmagül Çevik kimdir? Detaylar haberimizdedir…

FATMAGÜL ÇEVİK KİMDİR?

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda yarışan Fatmagül Çevik, silkmede 131 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı. Toplamda ise 238 kilo kaldıran Çevik, ikinci bronz madalyasını elde etti. Şampiyona İstanbul'da gerçekleşti. Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda Fatmagül Çevik, silkmede 131, toplamda da 238 kiloyla iki bronz madalya kazandı.