Diyanet'ten ihraç edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz'un buradaki macerası da kısa sürdü. İmamoğlu'nun talimatıyla apar topar görevden alınan Yavuz, düğününde misafirlerine alkol ikram etmesi ile de büyük tepki çekmişti. Fatma Yavuz kimdir? İBB Fatma Yavuz neden kovuldu?

İBB FATMA YAVUZ NEDEN KOVULDU?

İBB'deki görevinden alınması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingine maruz kaldığını öne sürdü. Yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na da seslenen Yavuz, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingi sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Fatma Yavuz'un düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık. Çünkü yaşam tarzına saygı lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir" demişti.

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