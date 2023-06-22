Fatma Varank kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varan

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Fatma Varank ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Fatma Varank kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Fatma Varank ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Fatma Varank kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

FATMA VARANK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Fatma Varank, 17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak (aslen Trabzon) da doğdu. 1994 Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi.

1995-2001 yılları arasında İBB iştiraki KİPTAŞ'ta 18 bin konut inşaatında Proje Müdürü olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında Türkiye'nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.'nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında TOKİ'de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı.

2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yrd. olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.