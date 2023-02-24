30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Meram Belediye Başkanı seçildi. 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçilmiştir. Peki, Fatma Toru kimdir? Fatma Toru kaç yaşında? Fatma Toru hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FATMA TORU KİMDİR?

1972 Konya doğumlu olan Fatma Toru, ilk, orta ve lise tahsilini Konya'da tamamladı. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde Harita ve Kadastro Mühendisi olarak göreve başlayan Toru, 1999 yılından itibaren Meram Belediyesi'nde Kontrol Mühendisi, Emlak İstimlak Müdürü ve Kentsel Dönüşüm Proje Sorumlusu olarak çalıştı.

2010-2013 yılları arasında Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi aldı. Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlığı bulunmaktadır.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Meram Belediye Başkanı seçildi. 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçilmiştir.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Toru, İngilizce bilmektedir.