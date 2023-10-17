Fatma Toptaş ve Gürkan Topçu ayrılık sebebi araştırılmaktadır. Gürkan Şef ve Fatma Toptaş neden ayrıldı merak konusu oldu. Peki, Fatma Toptaş ve Gürkan Topçu ayrıldı mı? Gürkan Şef Fatma Toptaş neden ayrıldı? İşte detaylar haberimizde...

Fatma Toptaş ve Gürkan Topçu neden ayrıldı? Gürkan Şef Fatma Toptaş ayrıldı mı, ayrılık sebebi ne?

6 yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan oyuncu Fatma Toptaş ile ünlü şef Gürkan Topçu'nun ilişkisi bitti. Fatma Toptaş ve Gürkan Topçu neden ayrıldı merak konusu oldu. Arama motorlarında Gürkan Şef ve Fatma Toptaş'ın ayrılık sebebi sorgulatılıyor. Peki, Fatma Toptaş ve Gürkan Topçu neden ayrıldı? Gürkan Şef Fatma Toptaş ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

FATMA TOPTAŞ VE GÜRKAN TOPÇU NEDEN AYRILDI?

6 yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan oyuncu Fatma Toptaş ile ünlü şef Gürkan Topçu'nun ilişkisi bitti. 3 yıl önce nişan töreni yapan çift, fikir ayrılıkları yaşamaya başlayınca yollarını ayırdı.

GÜRKAN ŞEF FATMA TOPTAŞ AYRILIK SEBEBİ NE?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evlilik planları yapan oyuncu Fatma Toptaş ile Gürkan Şef lakaplı Gürkan Topçu'dan kötü haber geldi. 3 yıl önce nişanlanan ve sosyal medya hesaplarından sık sık romantik karelerini yayınlayan ikili, fikir ayrılıkları nedeniyle sessiz sedasız ayrıldı. İkili ayrılık sonrası birbirini Instagram'dan takipten de çıkardı.