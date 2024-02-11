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Fatma Sevim Baltacı öldü mü, neden öldü? Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi!

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Son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer almakta olan Fatma Sevim Baltacı kimdir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Peki, Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı kaç yaşında, nereli? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi!

Fatma Sevim Baltacı kimdir? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Fatma Sevim Baltacı mesleği ne, kaç yaşında? Sorusu oluyor. Bu haberimizde merak edenler için Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı mesleği ne, kaç yaşında? Sorularını yanıtladık. Peki, Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı kaç yaşında, nereli? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi!

FATMA SEVİM BALTACI ÖLDÜ MÜ?

Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcı olan Fatma Sevim Baltacı'nın vefatını duyurdu. Buna göre Fatma Sevim Baltacı 11 Şubat Pazar günü hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baltacı'nın vefat haberini paylaştı. Çelik "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

FATMA SEVİM BALTACI KİMDİR?

Fatma Sevim Baltacı AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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