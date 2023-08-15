Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Fatma Şahin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Fatma Şahin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Fatma Şahin hangi partiden? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Fatma Şahin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Fatma Şahin'in hayatını araştırıyor. Peki, Fatma Şahin hangi partiden? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir? Detaylar haberimizde.

FATMA ŞAHİN HANGİ PARTİDEN?

20 Haziran 1966 tarihinde Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Özel sektörde İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı. XXII., XXIII.ve XXIV. Dönem Gaziantep Milletvekilidir. Ayrıca Gaziantep ve bölgenin üst üste 2 dönem Milletvekilliği yapan ilk kadın Milletvekilidir. XXII. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu.

İş hayatına Gaziantep'te yer alan Sanko Holding'de İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak başladı. 18 yıl bu şirkette çalıştı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep'ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22. 23. ve 24'üncü yasama dönemlerinde Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı.

TBMM görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

TBMM Töre ve Namus Cinayetleri ile Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. AK Parti Kadın Kollarında bir dönem teşkilattan ve bir dönem de siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanlarından Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'ile ilgili oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonunda ve Tuz Gölü Araştırma Komisyonunda çalıştı. AK Parti 2. Olağan Kongresinde Merkez Karar Yürütme Kuruluna seçildi.

Fatma Şahin, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak teşkilatta görev yapan 3000 kadını 2 aylığına Ankara'ya Genel Merkeze getirmiş ve çeşitli konularda eğitim almalarını sağlamıştır.

AK Parti'de kadın başlıklı ilk uluslararası toplantıları Fatma Şahin Başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı gerçekleştirmiştir. Her yıl olmak üzere toplam 3 uluslararası toplantı gerçekleştirilmiştir. Bunlar:

Uluslararası İş'te Kadın Konferansı, (Tüm dünyadan başarılı iş kadınları/CEO'lar katılmıştır)

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası, (Tüm dünyadan kadın belediye başkanları katılımıyla)

Uluslararası Kadın Hakları Zirvesi, (Tüm dünyadan Kadın Bakan, Meclis Başkanı ve Milletvekilleri katılımıyla)

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin (d. 20 Haziran 1966, Gaziantep), Türk siyasetçi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı ve Gaziantep'in ilk kadın milletvekilidir. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanıdır.