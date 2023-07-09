Erdoğan'ın açıklamasının ardından Kızılay'a atanan Fatma Meriç Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın yeni başkanı Fatma Meriç Yılmaz kim? İşte Fatma Meriç Yılmaz'ın kariyeri ve görevleri...

Erdoğan'dan Kızılay'a sahip çıkma çağrısının ardından Kızılay'a ilk kadın başkan olarak göreve gelen Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Erdoğan'ın Siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmaması gerekiyor. Açıklamasının ardından Fatma Meriç Yılmaz göreve geldi. Peki, Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın yeni başkanı Fatma Meriç Yılmaz kim? Fatma Meriç Yılmaz hayatı ve biyografisi!

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Fatma Meriç Yılmaz 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı.

2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor. Yılmaz'ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Aynı zamanda evli ve üç çocuk annesidir.

FATMA MERİÇ YILMAZ KIZILAY BAŞKANI MI OLDU?

Türk Kızılay'ın bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tek aday oldu. Seçimde yaklaşık 800 delege oy kullandı. 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan Fatma Meriç Yılmaz, genel kurulda oy birliği ile Kızılay'ın yeni genel başkanı seçildi. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı oldu. Yılmaz, bugüne kadar Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu.