FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? Fatma Meriç Yılmaz biyografisi ve hayatı!

Fatma Meriç Yılmaz kimdir ve Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli olduğu sorgulanıyor. Fatma Meriç Yılmaz biyografisi ve hayatı merak ediliyor. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. 9 Temmuz 2023'te Türk Kızılay olağanüstü genel kurul toplantısı sonrasında Kızılay Genel Başkanlığına seçildi. Peki, Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Fatma Meriç Yılmaz biyografisi ve hayatı!

Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme gelirken Fatma Meriç Yılmaz'ın biyografisi ve hayatı araştırılıyor. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli? Fatma Meriç Yılmaz biyografisi merak ediliyor. 1975 yılında Ankara doğdu. Tıp öğrenimini 1993-2000 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Fatma Meriç Yılmaz biyografisi ve hayatı! Detaylar haberimizdedir…

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara doğdu. Tıp öğrenimini 1993-2000 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. Tıpta uzmanlık eğitimini 2003'te Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. 2010 yılına kadar aynı hastanede baş asistan olarak görev yaptı. 2008'de doçent ünvanı aldı. 2010'da klinik şef yardımcısı oldu. Çalışmalarına 2011'den itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalı'nda devam etti. 2014'te profesör ünvanı aldı.

Sağlık Bakanlığı'nda 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri (2015-2016), Müsteşar Yardımcısı (2016-2017) olarak görev yaptı. Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği'ndeki görevi sırasında tarihi 19. yüzyıla dayanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin Sağlık Bakanlığı adına devrini gerçekleştirdi.

2015 yılından itibaren Kızılay yönetim kurulunda görev aldı. 2022'de Kızılay genel başkan yardımcısı oldu. Mayıs 2023'te Kızılay genel başkanlığına vekaleten atandı. 9 Temmuz 2023'teki Olağanüstü Genel Kurulu'nda genel başkanlığa aday oldu.