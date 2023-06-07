Yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alan 85 yaşındaki Fadime Kayacı, Trabzon'un Karakısrak Yaylası'nda 36 yıldır tek başına yaşıyor. Yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Kayacı'nın hayatı belgesele konu oldu. Peki, Fatma Kayacı öldü mü? Fatma Kayacı kimdir? Robinson Nine Fatma Kayacı kimdir?

Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 36 yıldır yaz-kış Karakısrak Yaylası'nda tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan 85 yaşındaki Fadime Kayacı'nın hayatı belgesele konu oluyor. Peki, Fatma Kayacı öldü mü? Fatma Kayacı kimdir? Robinson Nine Fatma Kayacı kimdir?

FATMA KAYACI KİMDİR?

Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı, sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın yaz- kış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını' anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı'nın, hayatı belgesele de konu olacak.