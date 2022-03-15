Fatma Girik Evlat filmi nerede çekildi? Evlat filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Evlat filmi ne zaman çekilmiştir?
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Yapımcılığını Kadri Yurdatap ile Memduh Ün'ün üstlendiği Fatma Girik'in de rol aldığı Evlat filmi nerede çekildi? Evlat filmi oyuncuları kim? Evlat konusu nedir? İşte, film hakkında çok araştırılan konuların detayları...
Fatma Girik'in Evlat filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1 Aralık 1972 tarihinde vizyona giren yapım nerede çekilmiştir?
Filmde, aşk ile minnet duyguları arasında tercih yapmak zorunda kalan bir kadının hayatı anlatılır. Şeref, yıllardır evlat hasreti çekmektedir. Fakat karısını ve çocuğunu doğum esnasında kaybeder. Aynı gün bir kaza geçirir. Bir daha baba olamayacaktır. Çektiği mahrumiyeti çevresindeki insanlara yardım ederek gidermeye çalışır. Yusuf'la Ayşe'nin nişanlanmalarına da o ön ayak olur. Yusuf, ekibiyle birlikte bir araştırma için dağdaki madene doğru yola çıkar. Düğün, dönüşte yapılacaktır. Yusuf'un dağdan dönmesini bekleyen Ayşe, büyük bir acıyla sarsılır. Nişanlısı ve ekibi çığ altında kalmıştır. Kader, beklenmedik bir yol çizmiştir onlara.
1 Aralık 1972'de vizyona giren filmin çekimleri İstanbul ve Antalya'da yapıldı.
Fatma Girik - Ayşe Gül
Ekrem Bora - Şeref
Murat Soydan - Yusuf Madenci
Kahraman Kıral - Orhan
Nubar Terziyan - Doktor
Mahmure Handan - Ayşe'nin Annesi Leman
Leman Akçatepe - Yusuf'un Annesi
Yusuf Sezer - Hasan
Muammer Gözalan - Yusuf'un Babası
Sıdıka Duruer
Hamit Haskabal
Sabahat İzgü
Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etmiştir.
Fatma Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü 33 yaşında Ahu isminde bir kızı olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi
- 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
- 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
- 1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
- 1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
- 3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu
- 35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
- 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü