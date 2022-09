Fatma Bostan Ünsal kimdir, kaç yaşında? Fatma Bostan Ünsal nereli, hayatı ve biyografisi!

2001 yılında Georgetown Üniversitesi İslam-Hristiyan Araştırmaları Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Bu dönemde Türkiye ve Amerika'nın laiklik anlayışlarının tarihsel arka planını ve laiklikle ilgili güncel tartışmaları karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Peki, Fatma Bostan Ünsal kimdir? Fatma Bostan Ünsal kaç yaşında, nereli? Fatma Bostan Ünsal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FATMA BOSTAN ÜNSAL KİMDİR?

1965 Manyas Balıkesir doğumluyum.1981 yılında Manyas Lisesi'nden mezun oldu. 1985'de İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldum. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

2001 yılında Georgetown Üniversitesi, Center for Muslim-Christian Understanding'de misafir araştırmacı olarak, Türkiye ve Amerika'nın laiklik anlayışlarının, tarihsel bir arka plan ve yakın dönemli tartışmalı konularını karşılaştırmalı bir analizini çalıştı. Başkent Kadın Platformu mensubu olarak, BM Istanbul HABİTAT II zirvesine, New York'ta yapılan BM Millenium Forum'a ve BM 2000: Kadın Özel Oturumu (Pekin+5) ve yine BM'in 1999'da Cape Town'da gerçekleştirdiği Dünya Dinler Parlementosux 2000'de .Malta'da yapılan Dünya Parlementosu'na ve Eylül 2001'de Güney Afrika, Durban'da gerçekleştirilen Irkçılık, Irkçı Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı ve Her Türlü Ayrımcılık Karşıtı Birleşmiş Milletler Konferansı'na AK Parti adına katıldı. Başkent Kadın Platformu'nun 2001 dönemi başkanlığını yürüttü. Profesyonel olarak İngilizce tercüme yapıyor.

Noam Chomsky'nin Korsanlar ve İmparatorlar, Dani Rodrik'in Kürselleşme Sınırı Aştı mı? Ve hali hazırda yayın aşamasında bulunan Roy Mottahade'nin Peygamber Hırkası isimli kitabı tercüme etti. Sosyal İşler Başkan Yardımcısı (İnsan Hakları) olarak AK Partide çalışmakta.

Evli ve iki çocuk annesi.