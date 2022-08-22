Sosyal medya fenomeni Fatih Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu takipçileri tarafından merak ediliyor. Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Fatih Yasin kaç yaşında, kimdir ve Fatih Yasin Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Fatih Yasin kimdir? Fatih Yasin kaç yaşında, nereli?

Fatih Yasin sosyal medya paylaşımları sayesinde gündemden düşmüyor. Takipçileri, Fatih Yasin kimdir ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Sık Sık gündeme gelen Fatih Yasin kaç yaşında, kimdir, nereli ve Fatih Yasin Instagram hesabı ne araştırılıyor. Fatih Yasin kimdir? Fatih Yasin kaç yaşında, nereli? Fatih Yasin Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

FATİH YASİN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni, oyuncu vesenarist olan Fatih Yasin 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Arel Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü'nde tamamladı. Çektiği Vine'larla tanınan Farih Yasin üniversitede Atakan Özyurt'la tanışmış ve daha sonra birlikte çektikleri vine ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmışlardır. Ardından Bilal Hancı ile tanışarak sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında Youtube'da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

Tv Programları:

Eser Yenenler Show (Kendisi, 2018)

Çocuktan Al Haberi (Kendisi, 2018)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kafalarına Göre (Fatih, TV Dizisi 2020-2021)

Enes Batur Gerçek Kahraman (Fatih,Sinema Filmi 2019)

Kafalar Karışık (Fatih, Sinema Filmi 2019)

Eypio: Kaşık (Fatih, Kısa Video Film 2018)

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (Fatih, Sinema Filmi 2018)

Yolcu (Kısa Film 2013)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Yolcu (Kısa Film 2013)

FATİH YASİN INSTAGRAM HESABI!

Fatih Yasin'in Instagram hesabı "fatihyasinim" 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.