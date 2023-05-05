Fatih Üzüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Fatih Üzüm'ün hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fatih Üzüm geliyor. Peki, Fatih Üzüm kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Fatih Üzüm ile ilgili bilgiler haberimizde...
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Fatih Üzüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Fatih Üzüm'ün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
FATİH ÜZÜM KİMDİR?
Fatih Üzüm AK Parti Kayseri İl Başkanı'dır. İnşaat Mühendisi olan Fatih Üzüm, Üzüm Yapı İnşaat Şti. Yöneticisi'dir.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Fatih Üzüm'ün Twitter'da 1400 takipçisi bulunmaktadır.