Fatih Üzüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Fatih Üzüm'ün hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Fatih Üzüm geliyor. Peki, Fatih Üzüm kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Fatih Üzüm ile ilgili bilgiler haberimizde...