Fatih Ürek sigara içiyor mu?

Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek, hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen sanatçının, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü açıklandı.

YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneden yapılan son açıklamaya göre, ünlü sanatçı Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Doktorlar, Ürek'in uyutularak takip edildiğini, oksijen seviyesi ve organ fonksiyonlarının titizlikle izlendiğini bildirdi. Sağlık ekibi, "Klinik durumu tamamen stabil hale gelene kadar izlemeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. Ayrıca, sanatçının yakınlarına ve sağlık personeline geçmiş olsun dilekleri iletildi.

YARDIMCISININ SOĞUKKANLILIĞI HAYATINI KURTARDI

Ürek'in çevresinden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" diyen sanatçı kısa süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştı. Yardımcısının ve şoförünün hızlı müdahalesi sayesinde ambulans dakikalar içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki yalnızca beş dakikalık mesafe, sanatçının yeniden hayata dönmesinde kritik bir faktör oldu.

20 DAKİKALIK KALP DURMASININ ARDINDAN ANJİYOPLASTİ YAPILDI

Fatih Ürek, evinde yaşadığı ani rahatsızlık sonucu kalp durması geçirdi. Yaklaşık 20 dakika süren kalp masajı (CPR) sonrası hayata döndürülen sanatçı, bilinci kapalı şekilde hastaneye ulaştırıldı. Doktorların açıklamasına göre, daha önce stent takılan sirkumfleks arterde tıkanma (stent trombozu) tespit edildi. Acil yapılan anjiyoplasti müdahalesiyle damar açılarak kalp ritmi normale döndürüldü.

FATİH ÜREK SİGARA KULLANIYOR MU?

Sanatçının sigara kullanıp kullanmadığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.